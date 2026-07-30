Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Татарстане

В Лаишевском районе Татарстана произошло серьезное ДТП: водитель легкового Ford Focus, по предварительным данным, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с маршрутным автобусом Ford, в котором находилась детская хоккейная команда. В результате столкновения есть пострадавшие, их число уточняется.

Авария случилась на трассе Казань — Оренбург — Боровое Матюшино. На место происшествия оперативно прибыл прокурор Лаишевского района Андрей Наумов. Надзорное ведомство контролирует ход проверки.

По информации республиканской прокуратуры, именно нарушение правил дорожного движения со стороны водителя легковушки привело к аварии. Прокуратура выясняет детали и оценивает действия участников ДТП.