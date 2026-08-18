19 лет за убийства: итоги криминального дня в Татарстане

17 августа стало днем громких криминальных новостей. Мосгорсуд приговорил участника «29-го комплекса» Алексея Олесика к 19 годам колонии. Его признали виновным в трех убийствах, участии в банде и ОПС, хранении оружия и подделке документов. Преступления совершены в 1990-х и 2000-х годах. С 2002 года Олесик находился в розыске и скрывался в Ростовской области по чужим документам. Задержали его только осенью 2025 года. Суд также назначил штраф 50 тысяч рублей и взыскал 3 миллиона по гражданскому иску.

В тот же день стало известно о прекращении уголовного дела против бывшего главврача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева. Его подозревали в превышении полномочий при закупках медицинского оборудования. Следствие считало, что Валеев влиял на технические задания в интересах поставщиков. Дело закрыли за отсутствием состава преступления, но сам Валеев комментариев не дал.

А в Уфе 16-летняя школьница с ножом напала на двух сестер — 9 и 16 лет. Обе госпитализированы, старшая — в крайне тяжелом состоянии. Нападавшую задержали, возбуждено дело о покушении на убийство. По предварительной версии, конфликт произошел на почве личной неприязни.