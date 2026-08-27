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ВТБ раскрыл портрет пользователя кредитной карты

Служба новостей Автор статьи
По статистике банка, типичный держатель кредитн...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По статистике банка, типичный держатель кредитной карты – человек в возрасте 35-44 лет. Мужчины и женщины пользуются картами в равной степени. При этом молодежь до 24 лет – самая малочисленная аудитория, всего 3% держателей. Чаще всего картой расплачиваются в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также за товары для дома, а самые крупные траты совершаются в категориях «путешествия», «электроника» и «здоровье».

По итогам семи месяцев 2026 года ВТБ выдал более 516 тыс. кредитных карт – на 48% больше, чем год назад. При этом все больше клиентов используют их не как способ «перехватить до зарплаты», а как инструмент для повседневных расходов с кэшбэком и возможностью перевода покупок в рассрочку.

В топ-10 категорий по числу транзакций после супермаркетов, кафе и ресторанов, а также товаров для дома также входят аптеки, АЗС, маркетплейсы, одежда и обувь, здоровье, электроника и турагентства.

По размеру среднего чека картина зеркальная: самые крупные расходы – в категории турагентства, электроника и здоровье; самые низкие – в супермаркетах, кафе и ресторанах и аптеках.

Все более востребованным становится рефинансирование кредитных карт: число подобных сделок год к году в ВТБ выросло почти вдвое.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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