ВТБ на 13% нарастил выдачу льготных кредитов аграриям и среднего и малого бизнеса

По итогам первого полугодия 2026 года ВТБ увеличил выдачу льготных кредитов сельхозпроизводителям среднего и малого бизнеса (СМБ) на 13% год к году — до 72,5 млрд рублей. Об этом сообщил на ВЭФ 2026 член правления ВТБ Руслан Еременко.

Портфель ВТБ по госпрограммам для агропромышленного комплекса составил 303,2 млрд рублей. Больше всего льготных сделок приходится на Липецкую область, Воронежскую область, Республику Татарстан и Рязанскую область.

Самой востребованной у представителей сектора по-прежнему является Программа 1528. Наибольший объем льготных средств по ней по итогам первого полугодия 2026 года банк предоставил компаниям по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства, по переработке и производству продукции мясного и молочного крупного рогатого скота и на финансирование малых форм хозяйствования.

«Кредитование агропромышленного комплекса — одно из приоритетных направлений банка в работе с малым и средним бизнесом. Мы видим устойчивый спрос аграриев на финансирование, особенно в периоды посевной и уборочной кампаний, когда значительно возрастает потребность в оборотных средствах. В этих условиях особую роль играют льготные механизмы, которые позволяют бизнесу привлекать финансирование на более выгодных условиях. Для нас важно не просто предоставить средства, а сопровождать клиента на всех этапах — от посевной до переработки. За ростом объемов кредитования стоит системная поддержка тысяч хозяйств, обеспечивающих продовольственную безопасность страны», — отметил Руслан Еременко.

Эффективность использования льготных средств подтверждают реализованные проекты. Ранее ВТБ профинансировал строительство тепличных комплексов в Новосибирской области и Алтайском крае для выращивания орхидей и хризантем, предоставил кредит на строительство молочной фермы в Иркутской области, модернизацию сырного производства на Ставрополье и поддержал другие проекты.

Напомним, в мае 2026 года закончилась интеграция ВТБ и ПБ.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.