ВТБ и «Онлайн Патент» назвали самых популярных классиков русской литературы у бизнеса

ВТБ и «Онлайн Патент» в преддверии Московской международной книжной ярмарки рассказали, как русская классика используется в товарных знаках. Самым популярным классиком у российского бизнеса стал Александр Пушкин — его имя чаще других встречается в зарегистрированных товарных знаках, а на роман «Евгений Онегин» приходится вдвое больше регистраций, чем на имя самого писателя.

Всего в выборке из десяти писателей и их самых известных произведений аналитики насчитали более 230 товарных знаков: часть из них уже утратила правовую охрану, но большинство остаются действующими. На имя Пушкина приходится 22 товарных знака — в основном они связаны с образованием, обучением и развлечениями, а также с продуктами питания: кофе, чаем, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. На втором месте — Антон Чехов с 20 знаками, главной сферой применения его имени оказался алкоголь. Замыкает тройку Фёдор Достоевский с 15 знаками — его фамилию часто выбирают для названий гостиниц и ресторанов.

Среди произведений безоговорочно лидирует «Евгений Онегин»: 46 товарных знаков, основная часть которых приходится на алкоголь и безалкогольные напитки. На втором месте — «Вишнёвый сад» с 21 регистрацией: название используют в рекламе и продвижении, для продуктов питания, а также в сфере технологических и научных услуг. Третье место делят «Пиковая дама» и «Гроза» — по 15 знаков, за ними следуют «Обломов» (12) и «Ревизор» (9). А вот некоторые хрестоматийные произведения — «Преступление и наказание», «Мёртвые души», «Горе от ума», «Шинель», «Капитанская дочка» — в выборке товарных знаков не встретились.

Больше всего знаков с именами Пушкина и Чехова зарегистрировано в Москве, у Достоевского лидерство делят Москва и Санкт-Петербург. В регионах регистрации нередко совпадают с местами, связанными с биографией писателя: имя Ивана Тургенева часто встречается в Орловской области, где расположено его родовое имение Спасское-Лутовиново, Михаила Лермонтова — в Ставропольском крае, где прошли его военная служба и последние годы жизни, а Льва Толстого — в Тульской области, где находится Ясная Поляна.

«Классика — часть культурного кода россиян: это язык, который аудитория понимает и которому доверяет. Именно поэтому бизнес часто обращается к именам и сюжетам русской литературы при выборе названия бренда. Но, как и с любым товарным знаком, их использование требует юридически грамотного подхода — начиная со своевременной регистрации. Чтобы это не становилось для предпринимателей барьером, мы предлагаем сервис, который берёт этот процесс на себя целиком: от документов до решения, полностью онлайн, без личного присутствия», — комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

«Имена классических авторов и названия их произведений создают сильные ассоциации, когда становятся частью бренда, поэтому многие компании стремятся зарегистрировать товарные знаки на их основе. Стоит отметить, что такая регистрация существенно осложнена и требует получения согласия наследников автора. Тем не менее, это не становится препятствием для роста числа литературных товарных знаков. Юридические нюансы для бизнеса не так сложны, когда решение по регистрации предоставляется “под ключ”», — поясняет генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.