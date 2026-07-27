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ВТБ и М2: рынок неипотеки снизился на 10% по итогам первого полугодия

Служба новостей Автор статьи
ВТБ и экосистема недвижимости М2 проанализирова...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ и экосистема недвижимости М2 проанализировали рынок ипотечных и неипотечных сделок в первом полугодии. По данным исследования*, с начала года доля ипотеки в сегменте многоквартирного жилья выросла на 10 п.п. в сравнении с первым полугодием 2025 года и достигла 43%. Доля сделок с использованием собственных средств снизилась до 57%.

В первом полугодии 2026 года россияне заключили около 600 тыс. сделок по покупке квартир за наличный расчет, – на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на рынке ипотечного кредитования количество сделок выросло на 60% за тот же период, превысив 478 тыс.

Средняя стоимость квартиры в неипотечных сделках, проведенных на платформе М2, составила 6,1 млн рублей (-5% по сравнению с январем-июнем 2025 года). Если смотреть на сегменты рынка по отдельности, то на вторичном рынке средний "чек" сделки немного вырос – на 3%, до 6,2 млн рублей, а на первичном, напротив, снизился - на 14%, с 7,1 млн рублей до 6,1 млн рублей.

Средний размер ипотеки по итогам полугодия составил 4,6 млн рублей, что на 6% ниже показателя января-июня прошлого года. В разрезе программ по размеру «чека» лидируют льготные программы – 6 млн рублей, рост в годовом выражении на 3%. По рыночной ипотеке средний размер кредита составил 3,2 млн рублей (+10%.).

«Сокращение неипотечных сделок сопровождается ростом ипотечного рынка, который увеличился на 60% за полугодие. Основной фактор – снижение ставок вслед за ключевой: в ВТБ они сократились в сумме на 4,8 п.п. Меняется и структура выдачи: доля госпрограмм снижается в пользу рыночных инструментов, их соотношение постепенно выравнивается. Сохранение ценового разрыва между первичным и вторичным рынками перераспределяет спрос преимущественно на готовое жилье – там и фиксируется основной рост выдач по рыночным программам. Те, кто откладывал покупку из-за высоких ставок, возвращаются к стандартным продуктам», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

«После рекорда прошлого года рынок неипотеки возвращается к привычному объему. Спрос активно смещается в ипотечный сегмент, где рыночные ставки начали снижаться. По нашим прогнозам, доля сделок без заемных средств в сегменте многоквартирных домов по итогам 2026 года снизится до 50%, при этом основной спрос придется на вторичный рынок», - прокомментировал генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний.

В топ-5 регионов по спросу в сегменте неипотеки входят Москва – 7,6% всех неипотечных сделок по покупке квартир в стране в первом полугодии 2026 года; Московская область – 6,9%; Санкт-Петербург – 5,1%; Краснодарский край – 4%, Свердловская область – 3,8%.

*На основе данных Роскадастра и экосистемы недвижимости М2.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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