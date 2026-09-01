80% участников опроса ВТБ из ПФО держат накопления в банках

Согласно результатам опроса* ВТБ, 80% жителей Приволжского федерального округа хранят средства на банковских вкладах или накопительных счетах. При этом 70% респондентов не снимали средства с депозитов в течение последних шести месяцев, что подтверждает устойчивость сберегательной модели. Такие данные банк представил на ВЭФ 2026.

В 2026 году большинство жителей округа продолжают системно формировать свои накопления. 27% участников опроса откладывают 5-10% ежемесячного дохода, 29% респондентов – 10-20%, а 12% из них – 20-30% своего заработка. Половина опрошенных сохранили долю сбережений на уровне прошлого года, а 9% стали откладывать больше, чем в 2025 году.

Среди тех, кто снимал деньги, наиболее значимая доля пришлась на жилищные цели: 22% опрошенных в ПФО забирали средства именно для покупки жилья или внесения ипотечного взноса. Каждый третий планирует направить свои средства на это в ближайшие полгода-год.

Структура сбережений также постепенно трансформируется. 30% респондентов увеличили долю средств на накопительных счетах, а пятая часть – на срочных вкладах. 11% опрошенных нарастили долю инвестиционных инструментов, ещё 9% – вложений в золото, что свидетельствует о постепенном смещении интереса к более диверсифицированным стратегиям. У трети респондентов модель сбережений не поменялась с начала 2025 года.

*Опрос проведен среди 1500 жителей крупных городов

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

У ВТБ сейчас 4,5 тыс. точек обслуживания, а также 23 тыс. почтовых отделений после объединения с Почта Банком.