Топ-7 игрушек, которые точно понравятся каждому ребёнку

Выбор игрушек для ребёнка — задача не из простых. Ведь хочется, чтобы игрушка была не только интересной, но и полезной, безопасной, развивающей. В этой статье мы собрали 7 лучших вариантов, которые порадуют детей и не разочаруют родителей. В списке — современные хиты и проверенная классика.

Бизиборды — развивающее приключение для маленьких исследователей

Бизиборд — это настоящая находка для родителей малышей от 6 месяцев. Эта развивающая игрушка собрала на себе множество элементов, которые помогают развивать моторику, внимание, логику и терпение: замочки, шнуровки, выключатели, молнии, кнопки, липучки и многое другое.

Но особенно радует разнообразие форм: бизиборды-домики, бизиборды в форме любимых мультгероев, в виде машинок, настенные бизиборды, которые экономят место и становятся частью интерьера детской комнаты. Большой выбор качественных бизибордов представлен на сайте компании "Приоритет" — здесь можно найти модели на любой вкус и возраст, включая безопасные материалы и продуманные элементы для комплексного развития ребёнка.

Танграм — головоломка для всех

Танграм — это геометрическая головоломка из семи простых фигур, из которых можно складывать тысячи вариантов: животных, людей, предметы. Эта игрушка помогает развивать логическое мышление, пространственное воображение и терпение. Причём играть в неё интересно как детям, так и взрослым.

Подробнее про Танграм читайте тут

Игры Никитина — обучение через игру

Развивающие игры, созданные советским педагогом Борисом Павловичем Никитиным, включают задачи на логику, внимание, память, восприятие формы и цвета. Среди них:

Кубики для всех — учат пространственному мышлению.

Сложи узор — развивает чувство симметрии и восприятие цвета.

Сложи квадрат — обучает анализу формы и поиска решений.

Эти игры просты по форме, но очень глубоки по содержанию — идеально подходят для семейных занятий.

Подробнее про развивающие игры по методике Б.П. Никитина читайте тут

Конструкторы LEGO и их аналоги

LEGO и его аналоги — это не просто игрушка, а целый мир. Собирание конструктора развивает пространственное мышление, мелкую моторику и воображение.

Деревянные пазлы

Надёжные, безопасные и яркие — деревянные пазлы приучают к концентрации, развивают моторику и терпение. Отличный вариант для первого знакомства с головоломками.

Музыкальные игрушки

Разнообразные инструменты — от бубнов и ксилофонов до синтезаторов и музыкальных ковриков — формируют чувство ритма, развивают слух и координацию движений. Музыка — важная часть гармоничного развития.

Интерактивные книги

Книги со звуками, кнопками и движущимися элементами превращают чтение в настоящее приключение. Они развивают речь, слух, воображение и любовь к книгам с самого раннего возраста.

Все эти игрушки помогают детям исследовать мир, развивать интеллект и получать удовольствие от процесса. Выбирайте с душой — и ребёнок точно скажет «спасибо».