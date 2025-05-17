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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Студия SEO-продвижения сайтов OVERCLICK

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OVERCLICK — студия, занимающаяся поисковой оптимизацией сайтов с 2022 года. Основное направление работы — SEO-продвижение коммерческих проектов, среди которых представлены как крупные интернет-магазины, так и компании из сферы услуг. За последние годы в портфеле накоплено значительное число кейсов в таких отраслях, как медицина, ритейл, ивент-услуги, логистика и другие ниши.

Ключевым элементом подхода OVERCLICK является технология гибридной SEO-аналитики. Метод основан на детальном изучении поведенческих и технических характеристик сайтов, добившихся высоких позиций в поисковых системах. Аналитика позволяет сформировать стратегию, объединяющую сильные стороны конкурентных проектов и учитывать особенности конкретного сайта. Такой подход повышает шансы на устойчивый результат в долгосрочной перспективе.

Отраслевые направления и примеры кейсов

Среди продвигаемых проектов — медицинские клиники (включая направления косметологии, стоматологии, пластической хирургии и репродуктивной медицины), магазины техники и подарков, а также сайты, представляющие различные сервисы: аренду контейнеров, геодезические работы, детский досуг, ведение социальных сетей и другие виды услуг. Студия Оверклик работает с клиентами как из Москвы, так и из других регионов, адаптируя стратегию под специфику каждого бизнеса.

SEO-продвижение выстраивается на системной основе: от исходной аналитики до отчётности и промежуточных корректировок стратегии. Все этапы фиксированы, работа максимально прозрачна для клиента, что позволяет выстраивать взаимодействие на длительный срок без потери контроля за результатом.

Подход к продвижению и развитие студии

При этом студия последовательно выстраивает внутренние процессы, ориентируясь на эффективность, масштабируемость и контроль качества. Это позволяет обеспечивать предсказуемый результат даже при работе в высококонкурентных тематиках. Взаимодействие с клиентами строится на чётком планировании и соблюдении сроков, что особенно важно при продвижении проектов с сезонной или региональной спецификой.

В деятельности студии OVERCLICK приоритет отдан чистым методам продвижения и аналитически обоснованным решениям. Такой подход исключает использование серых схем, а также обеспечивает стабильность достигнутых позиций в поиске. Активное внимание уделяется развитию экспертизы в разных тематических областях и расширению методической базы — это позволяет применять лучшие практики на новых проектах.

OVERCLICK открыт для новых задач и готов к сотрудничеству с проектами, которым важно выстраивать SEO на основе реальных данных, а не догадок. Информация о подходах студии, услугах и реализованных кейсах доступна на официальном сайте.

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