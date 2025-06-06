Роскошная недвижимость с полной отделкой в сердце столицы: фокус на Пресненском районе

Согласно исследованию, проведённому экспертами консалтинговой компании Kalinka и группы «РСТИ», в Центральном административном округе Москвы сегодня представлено 15 завершённых жилых комплексов премиум-класса, расположенных в шести различных районах. Важно отметить, что все эти объекты были введены в эксплуатацию не ранее 2020 года, что подчёркивает их современность и соответствие актуальным стандартам комфорта. На текущий момент в продаже находится 249 лотов, при этом более 60% из них – это апартаменты, пользующиеся особым спросом среди состоятельных покупателей.

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Распределение предложений по районам ЦАО

Среди готовых к заселению жилых комплексов с классическими квартирами в ЦАО выделяются шесть проектов, географически распределённых по пяти районам. Общее количество доступных лотов составляет 95, при этом подавляющее большинство – 70% – сосредоточено именно в Пресненском районе. Это делает его безусловным лидером рынка элитной недвижимости центра Москвы.

На втором месте по объёму предложения находится Красносельский район, где представлено 14% лотов. Замыкает тройку лидеров Таганский район с долей в 10%. Любопытно, что варианты с дизайнерским ремонтом встречаются лишь в трёх жилых комплексах Пресны:

Eleven (разработчик – «РСТИ»),

(разработчик – «РСТИ»), Capital Towers (проект Capital Group),

(проект Capital Group), Lucky (от застройщика Vesper).

В этих ЖК выставлено на продажу 23 лота, отличающихся значительной площадью – от 97 м². Стоимость таких объектов начинается от 105 млн рублей, что подчёркивает их эксклюзивность и ориентацию на взыскательную аудиторию.

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Динамика спроса на премиальную недвижимость

Аналитики фиксируют стабильное увеличение интереса к элитному жилью с начала 2024 года. Тренд свидетельствует о том, что покупатели всё чаще предпочитают новостройки высшего сегмента вторичному рынку. Одним из ключевых факторов выбора становится наличие готовой отделки, которая позволяет заселиться сразу после покупки, избежав длительных ремонтных работ.

Особенности предложений в Пресненском районе

Пресненский район давно закрепил за собой статус одного из самых престижных в Москве. Его привлекательность обусловлена не только близостью к деловому центру города, но и развитой инфраструктурой, включающей:

рестораны высокой кухни,

бутики мировых брендов,

культурные объекты, такие как Московский международный деловой центр (ММДЦ) «Москва-Сити».

Жилые комплексы Eleven, Capital Towers и Lucky воплощают в себе современные тенденции в архитектуре и дизайне. Помимо просторных планировок, они предлагают жителям дополнительные преимущества:

закрытые территории с ландшафтным дизайном,

подземные паркинги,

фитнес-центры и СПА-зоны,

круглосуточную службу консьержей.

Перспективы рынка элитного жилья

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на премиальную недвижимость в ЦАО, особенно на объекты с уникальными характеристиками – панорамными видами, авторским ремонтом или эксклюзивными локациями. Увеличение спроса со стороны как российских, так и иностранных инвесторов лишь усилит конкуренцию за наиболее ликвидные лоты.

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В заключение стоит отметить, что покупка жилья в центре Москвы – это не только приобретение недвижимости, но и вложение в определённый образ жизни, сочетающий комфорт, статус и доступ к лучшим городским ресурсам.