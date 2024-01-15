Развитие пиринговых кредитных платформ: как технологии меняют ландшафт займов

Технологии эволюционируют. Популярность у заемщиков и инвесторов набирают альтернативные источники кредитования. В их числе — пиринговые кредиты и краудлендинг.

Пиринговые кредиты

P2P-кредиты — займы, основанные на прямых отношениях между частным заимодателем и заемщиком. В пиринговых кредитах не участвуют банки или микрофинансовые организации.

Для заемщика такие типы кредитования — новые микрозаймы, которые можно оформить онлайн и без отказа.

Принципы P2P-кредитов:

Децентрализация — отсутствие участия банков, МФО и МКК. Стороны сделки взаимодействуют без посредников

Цифровизация — заемщики размещают запросы на онлайн-платформах. Инвесторы рассматривают их, затем выбирают, кому предоставить аналог займа наличными

Разнообразие источников капитала — заимодавцами бывают физлица и юрлица

Автоматизация — скоринговые системы, контроль платежей, другие инструменты

Управление рисками — получение информации о КИ заемщика перед выдачей займа

Гибкие ставки — проценты выгоднее, чем в банках

Безопасность — использование технологий защиты данных

Преимущества:

Доступные ставки

Диверсификация портфеля

Разнообразие предложений

Простая процедура оформления займа

Недостатки:

Риск невозврата заемных средств

Потенциальные злоупотребления

Отсутствие регулирования

Отсутствие банковских гарантий

P2P-кредиты требуют тщательного анализа. Этот вид кредитования законодательно не урегулирован. Объем операций составляет незначительную долю на российском рынке.

Краудлендинг

Краудлендинг или краудфандинг — еще один подход к финансированию, при котором клиенты получают средства онлайн. Применяется для поддержки разных проектов: бизнес-идей, культурных событий, научных исследований.

Принципы краудлендинга:

Разнообразие услуг — донорский (безвозмездный), противоречивый, краудинвестинг, краудлендинг для запуска новых продуктов

Цифровизация — онлайн-платформы помогают привлекать инвестиции

Большая аудитория — доступ к потенциальным партнерам

Масштабирование — шансы на популяризацию проекта, привлечение средств

Инновации — поддержка передовых идей в разных сферах

Минимизация финансовых потерь — оценить перспективы можно на этапе планирования

Поддержка — долгосрочные отношения, сотрудничество, поддержка

Преимущества:

Шанс получить финансирование при отсутствии других источников

Возможность протестировать идею

Участие инвесторов в успехе проекта

Доступ к сообществу инвесторов

Недостатки:

Вероятность неудачи при привлечении большой суммы инвестиций

Риск невозврата средств

Вероятность мошенничества

Ограниченная защита сторон сделки

Краудлендинг упрощает финансирование, дает энтузиастам шанс реализовать смелую идею. Плюс для вкладчиков — возможность получить доступ к перспективным проектам.

Выводы