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· Рамиля Печерская

Развитие пиринговых кредитных платформ: как технологии меняют ландшафт займов

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Технологии эволюционируют. Популярность у заемщиков и инвесторов набирают альтернативные источники кредитования. В их числе — пиринговые кредиты и краудлендинг.

Пиринговые кредиты

P2P-кредиты — займы, основанные на прямых отношениях между частным заимодателем и заемщиком. В пиринговых кредитах не участвуют банки или микрофинансовые организации.

Для заемщика такие типы кредитования — новые микрозаймы, которые можно оформить онлайн и без отказа.

Принципы P2P-кредитов:

  • Децентрализация — отсутствие участия банков, МФО и МКК. Стороны сделки взаимодействуют без посредников

  • Цифровизация — заемщики размещают запросы на онлайн-платформах. Инвесторы рассматривают их, затем выбирают, кому предоставить аналог займа наличными

  • Разнообразие источников капитала — заимодавцами бывают физлица и юрлица

  • Автоматизация — скоринговые системы, контроль платежей, другие инструменты

  • Управление рисками — получение информации о КИ заемщика перед выдачей займа

  • Гибкие ставки — проценты выгоднее, чем в банках

  • Безопасность — использование технологий защиты данных

Преимущества:

  • Доступные ставки

  • Диверсификация портфеля

  • Разнообразие предложений

  • Простая процедура оформления займа

Недостатки:

  • Риск невозврата заемных средств

  • Потенциальные злоупотребления

  • Отсутствие регулирования

  • Отсутствие банковских гарантий

P2P-кредиты требуют тщательного анализа. Этот вид кредитования законодательно не урегулирован. Объем операций составляет незначительную долю на российском рынке.

Краудлендинг

Краудлендинг или краудфандинг — еще один подход к финансированию, при котором клиенты получают средства онлайн. Применяется для поддержки разных проектов: бизнес-идей, культурных событий, научных исследований.

Принципы краудлендинга:

  • Разнообразие услуг — донорский (безвозмездный), противоречивый, краудинвестинг, краудлендинг для запуска новых продуктов

  • Цифровизация — онлайн-платформы помогают привлекать инвестиции

  • Большая аудитория — доступ к потенциальным партнерам

  • Масштабирование — шансы на популяризацию проекта, привлечение средств

  • Инновации — поддержка передовых идей в разных сферах

  • Минимизация финансовых потерь — оценить перспективы можно на этапе планирования

  • Поддержка — долгосрочные отношения, сотрудничество, поддержка

Преимущества:

  • Шанс получить финансирование при отсутствии других источников

  • Возможность протестировать идею

  • Участие инвесторов в успехе проекта

  • Доступ к сообществу инвесторов

Недостатки:

  • Вероятность неудачи при привлечении большой суммы инвестиций

  • Риск невозврата средств

  • Вероятность мошенничества

  • Ограниченная защита сторон сделки

Краудлендинг упрощает финансирование, дает энтузиастам шанс реализовать смелую идею. Плюс для вкладчиков — возможность получить доступ к перспективным проектам.

Выводы

  • Альтернативные источники финансирования меняют традиционную финансовую индустрию

  • Особенности пиринговых кредитных платформ — децентрализация, цифровизация, автоматизация

  • Главные опасности — неудача в привлечении крупных сумм, невозврат долга, мошенничество

  • Справляться с рисками можно путем тщательного отбора партнеров, онлайн-платформ, оценки участников сделки

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