Развитие пиринговых кредитных платформ: как технологии меняют ландшафт займов
Технологии эволюционируют. Популярность у заемщиков и инвесторов набирают альтернативные источники кредитования. В их числе — пиринговые кредиты и краудлендинг.
Пиринговые кредиты
P2P-кредиты — займы, основанные на прямых отношениях между частным заимодателем и заемщиком. В пиринговых кредитах не участвуют банки или микрофинансовые организации.
Для заемщика такие типы кредитования — новые микрозаймы, которые можно оформить онлайн и без отказа.
Принципы P2P-кредитов:
Децентрализация — отсутствие участия банков, МФО и МКК. Стороны сделки взаимодействуют без посредников
Цифровизация — заемщики размещают запросы на онлайн-платформах. Инвесторы рассматривают их, затем выбирают, кому предоставить аналог займа наличными
Разнообразие источников капитала — заимодавцами бывают физлица и юрлица
Автоматизация — скоринговые системы, контроль платежей, другие инструменты
Управление рисками — получение информации о КИ заемщика перед выдачей займа
Гибкие ставки — проценты выгоднее, чем в банках
Безопасность — использование технологий защиты данных
Преимущества:
Доступные ставки
Диверсификация портфеля
Разнообразие предложений
Простая процедура оформления займа
Недостатки:
Риск невозврата заемных средств
Потенциальные злоупотребления
Отсутствие регулирования
Отсутствие банковских гарантий
P2P-кредиты требуют тщательного анализа. Этот вид кредитования законодательно не урегулирован. Объем операций составляет незначительную долю на российском рынке.
Краудлендинг
Краудлендинг или краудфандинг — еще один подход к финансированию, при котором клиенты получают средства онлайн. Применяется для поддержки разных проектов: бизнес-идей, культурных событий, научных исследований.
Принципы краудлендинга:
Разнообразие услуг — донорский (безвозмездный), противоречивый, краудинвестинг, краудлендинг для запуска новых продуктов
Цифровизация — онлайн-платформы помогают привлекать инвестиции
Большая аудитория — доступ к потенциальным партнерам
Масштабирование — шансы на популяризацию проекта, привлечение средств
Инновации — поддержка передовых идей в разных сферах
Минимизация финансовых потерь — оценить перспективы можно на этапе планирования
Поддержка — долгосрочные отношения, сотрудничество, поддержка
Преимущества:
Шанс получить финансирование при отсутствии других источников
Возможность протестировать идею
Участие инвесторов в успехе проекта
Доступ к сообществу инвесторов
Недостатки:
Вероятность неудачи при привлечении большой суммы инвестиций
Риск невозврата средств
Вероятность мошенничества
Ограниченная защита сторон сделки
Краудлендинг упрощает финансирование, дает энтузиастам шанс реализовать смелую идею. Плюс для вкладчиков — возможность получить доступ к перспективным проектам.
Выводы
Альтернативные источники финансирования меняют традиционную финансовую индустрию
Особенности пиринговых кредитных платформ — децентрализация, цифровизация, автоматизация
Главные опасности — неудача в привлечении крупных сумм, невозврат долга, мошенничество
Справляться с рисками можно путем тщательного отбора партнеров, онлайн-платформ, оценки участников сделки