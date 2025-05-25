Почему пристроить террасу к дому из ДПК - решение предусмотрительных людей
Почему пристроить террасу к дому из ДПК - решение предусмотрительных людей
Расскажу про свой опыт, как подбирал, из чего пристроить террасу к дому, почему выбрал для этого доску ДПК, сколько стоит квадратный метр материала, чего боится декинг и как за ним ухаживать.
Что такое террасная доска из ДПК
Когда я впервые услышал про древесно-полимерного композита, представлял себе что-то пластиковое и ненатуральное. На деле оказалось - это оптимальный баланс между деревом и современными материалами. Состав: 60% древесной муки, 30% полимера и 10% добавок. Главное преимущество - уровень водопоглощения до 5%, что в 4 раза меньше, чем у натурального дерева.
Сколько стоит квадратный метр террасной доски ДПК
Цены в 2024 году сильно разнятся:
Эконом-варианты: 1 500–2 000 руб./м²
Средний класс: 2 500–3 500 руб./м²
Премиум: от 4 000 руб./м²
Цена на террасную доску из ДПК варьируется в зависимости от цвета, профиля, текстуры доски. Лично я брал за 2 800 руб./м² - оптимально по качеству и цене.
Какую доску лучше класть на террасу на улицу
После проб и ошибок рекомендую:
Толщина: минимум 25 мм (лучше 28-30 мм)
Поверхность: мелкий риф (не скользит, но комфортен для ног)
Цвет: средние тона (меньше выгорают)
Толщина гладкой террасной доски варьируется от 28 до 45 мм - для улицы берите от 30 мм
Что выбрать для отделки террасы: ДПК или лиственницу
Мои соседи выбрали палубная или террасная доска из лиственницы, я - ДПК. Через 3 года:
Их доска потемнела, требует ежегодной обработки
Моя выглядит как новая, только помыл из шланга
Если вам важно создать уютную и теплую зону отдыха, террасная доска станет отличным решением
Чего боится террасная доска из ДПК
Несмотря на прочность, есть враги:
Ультрафиолетовое (УФ) излучение - выцветает
Абразивы - царапины от песка
Точечные нагрузки - вмятины от каблуков
Лед - нельзя скрести металлическим скребком
Как ухаживать за террасой из ДПК
Моя система:
Раз в месяц: мойка водой
Раз в сезон: мягкое моющее средство
Раз в год: обработка торцевую планку ДПК
Зимой: уборка пластиковой лопатой
Главное - никакой жесткой химии и абразивов!
Почему стоит выбрать ДПК
После 4 лет использования:
Не гниет
Не трескается
Не требует покраски
Легко моется
Приятный на ощупь
Недостатки террасной доски ДПК есть, но преимущества явно перевешивают!
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