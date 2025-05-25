Почему пристроить террасу к дому из ДПК - решение предусмотрительных людей

Расскажу про свой опыт, как подбирал, из чего пристроить террасу к дому, почему выбрал для этого доску ДПК, сколько стоит квадратный метр материала, чего боится декинг и как за ним ухаживать.

Что такое террасная доска из ДПК

Когда я впервые услышал про древесно-полимерного композита, представлял себе что-то пластиковое и ненатуральное. На деле оказалось - это оптимальный баланс между деревом и современными материалами. Состав: 60% древесной муки, 30% полимера и 10% добавок. Главное преимущество - уровень водопоглощения до 5%, что в 4 раза меньше, чем у натурального дерева.

Сколько стоит квадратный метр террасной доски ДПК

Цены в 2024 году сильно разнятся:

Эконом-варианты: 1 500–2 000 руб./м²

Средний класс: 2 500–3 500 руб./м²

Премиум: от 4 000 руб./м²

Цена на террасную доску из ДПК варьируется в зависимости от цвета, профиля, текстуры доски. Лично я брал за 2 800 руб./м² - оптимально по качеству и цене.

Какую доску лучше класть на террасу на улицу

После проб и ошибок рекомендую:

Толщина: минимум 25 мм (лучше 28-30 мм)

Поверхность: мелкий риф (не скользит, но комфортен для ног)

Цвет: средние тона (меньше выгорают)

Толщина гладкой террасной доски варьируется от 28 до 45 мм - для улицы берите от 30 мм

Что выбрать для отделки террасы: ДПК или лиственницу

Мои соседи выбрали палубная или террасная доска из лиственницы, я - ДПК. Через 3 года:

Их доска потемнела, требует ежегодной обработки

Моя выглядит как новая, только помыл из шланга

Если вам важно создать уютную и теплую зону отдыха, террасная доска станет отличным решением

Чего боится террасная доска из ДПК

Несмотря на прочность, есть враги:

Ультрафиолетовое (УФ) излучение - выцветает Абразивы - царапины от песка Точечные нагрузки - вмятины от каблуков Лед - нельзя скрести металлическим скребком

Как ухаживать за террасой из ДПК

Моя система:

Раз в месяц: мойка водой

Раз в сезон: мягкое моющее средство

Раз в год: обработка торцевую планку ДПК

Зимой: уборка пластиковой лопатой

Главное - никакой жесткой химии и абразивов!

Почему стоит выбрать ДПК

После 4 лет использования:

Не гниет

Не трескается

Не требует покраски

Легко моется

Приятный на ощупь

Недостатки террасной доски ДПК есть, но преимущества явно перевешивают!