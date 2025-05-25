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· 16+ · Михаил Светлов

Почему пристроить террасу к дому из ДПК - решение предусмотрительных людей

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Почему пристроить террасу к дому из ДПК - решение предусмотрительных людей

пристроить террасу к дому под ключ

Расскажу про свой опыт, как подбирал, из чего пристроить террасу к дому, почему выбрал для этого доску ДПК, сколько стоит квадратный метр материала, чего боится декинг и как за ним ухаживать.

Что такое террасная доска из ДПК

Когда я впервые услышал про древесно-полимерного композита, представлял себе что-то пластиковое и ненатуральное. На деле оказалось - это оптимальный баланс между деревом и современными материалами. Состав: 60% древесной муки, 30% полимера и 10% добавок. Главное преимущество - уровень водопоглощения до 5%, что в 4 раза меньше, чем у натурального дерева.

Сколько стоит квадратный метр террасной доски ДПК

Цены в 2024 году сильно разнятся:

  • Эконом-варианты: 1 500–2 000 руб./м²

  • Средний класс: 2 500–3 500 руб./м²

  • Премиум: от 4 000 руб./м²

Цена на террасную доску из ДПК варьируется в зависимости от цвета, профиля, текстуры доски. Лично я брал за 2 800 руб./м² - оптимально по качеству и цене.

Какую доску лучше класть на террасу на улицу

После проб и ошибок рекомендую:

  • Толщина: минимум 25 мм (лучше 28-30 мм)

  • Поверхность: мелкий риф (не скользит, но комфортен для ног)

  • Цвет: средние тона (меньше выгорают)

  • Толщина гладкой террасной доски варьируется от 28 до 45 мм - для улицы берите от 30 мм

Что выбрать для отделки террасы: ДПК или лиственницу

Мои соседи выбрали палубная или террасная доска из лиственницы, я - ДПК. Через 3 года:

  • Их доска потемнела, требует ежегодной обработки

  • Моя выглядит как новая, только помыл из шланга
    Если вам важно создать уютную и теплую зону отдыха, террасная доска станет отличным решением

терраса под ключ

Чего боится террасная доска из ДПК

Несмотря на прочность, есть враги:

  1. Ультрафиолетовое (УФ) излучение - выцветает

  2. Абразивы - царапины от песка

  3. Точечные нагрузки - вмятины от каблуков

  4. Лед - нельзя скрести металлическим скребком

Как ухаживать за террасой из ДПК

Моя система:

  • Раз в месяц: мойка водой

  • Раз в сезон: мягкое моющее средство

  • Раз в год: обработка торцевую планку ДПК

  • Зимой: уборка пластиковой лопатой

Главное - никакой жесткой химии и абразивов!

Почему стоит выбрать ДПК

После 4 лет использования:

  • Не гниет

  • Не трескается

  • Не требует покраски

  • Легко моется

  • Приятный на ощупь

Недостатки террасной доски ДПК есть, но преимущества явно перевешивают!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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