T2, российский оператор мобильной связи, запустил предновогоднюю рекламную кампанию, в центре которой – идея удвоения всего хорошего. В преддверии праздников оператор дарит абонентам возможность удвоить минуты, гигабайты и SMS из своего тарифа на срок до шести месяцев. Кампанию поддерживает новый рекламный ролик, в котором Т2 переосмысливает визуальную эстетику Нового года.

В центре креативной идеи – отказ от традиционных атрибутов праздника. В ролике нет красно-золотых огней, елочных шаров и хрестоматийных декораций. Все праздничные сцены задекорированы в фирменной маджентовой палитре оператора: Новый год здесь узнается не по классическим символам, а по атмосфере и динамичному визуальному языку бренда.

Динамика ролика строится вокруг мысли о том, что в Новый год хорошего должно быть в два раза больше: больше звонков близким, больше сообщений с поздравлениями, больше времени в сети. Идея максимально точно отображает механику продуктового предложения. В предновогодний период, когда нагрузка на связь традиционно растет, оператор дает возможность клиентам получить в два раза больше минут, гигабайтов и SMS.

Кампания охватит весь маркетинговый инструментарий: digital, радио, ТВ, наружную рекламу.