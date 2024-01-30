Можно ли наносить грунтовку сверху краски?

Можно ли использовать краски и грунтовки вместе?

Процесс ремонтных работ часто связан с подготовкой базы, большая часть времени уходит именно на это, а не выбор краски и грунтовки. Одной из наиболее трудоемких и затратных операций является удаление старого слоя краски. Однако существует альтернативный способ работы — нанесение грунтовки поверх старой краски. В этой статье мы рассмотрим, как правильно выполнить грунтовку поверхности и какие смеси следует использовать.

Общая информация

Если старый слой лакокрасочного покрытия пошел трещинами и облупился, то нельзя нанести новый слой краски поверх старого. Однако часто бывает так, что покрытие все еще отлично держится и его очень сложно удалить даже с помощью скребка. В таких случаях можно без проблем нанести грунтовку поверх старой краски. Следует помнить, что краска создает гладкую поверхность, которая имеет низкую пористость. Это существенно ухудшает адгезию, то есть способность различных материалов сцепляться друг с другом. Если краска плохо держится, то скоро возникнет необходимость в новом ремонте. Для решения таких проблем на рынке представлены специальные грунты. Подробнее о самых популярных брендах таких грунтов будет рассказано ниже.

Чтобы осознать, каково значение грунтования, необходимо рассмотреть различия между грунтом и лакокрасочным составом.

Такие различия всего два, но они имеют определяющее значение: в грунте содержится значительно меньше пигментов. В составе грунта присутствуют особые добавки, благодаря которым краска получает необходимые свойства, такие как улучшенное сцепление между материалами, быстрое высыхание и антисептические качества. Итак, лакокрасочный материал не может заменить грунт. Однако в некоторых случаях можно использовать водоэмульсионную краску вместо грунтовки. При этом пропорция должна быть 1 к 1. Существует специальный грунтующий и одновременно красящий состав для металла под названием "Zinga". Однако чаще всего использование краски вместо грунтовки экономически нецелесообразно, поскольку лакокрасочные составы всегда более дорогие.

Нанесение грунтовки

Для того чтобы достичь высокого качества работы при грунтовании, необходимо соблюдать ряд условий: покрытие не должно иметь глянцевого эффекта. Если оно все же глянцевое, потребуется его грубая шлифовка. Кроме того, краска не должна отслаиваться. Если на поверхности проявляется шелушение краски, ее следует удалить.

Обратите внимание! Если новый лакокрасочный материал того же вида, что и старый, то можно обойтись без грунтования. Например, акриловые составы на водной основе отлично сочетаются с акриловыми и латекс-акриловыми красками. Также масляную краску можно нанести на масляную основу, а алкидный состав на алкидную основу, и так далее. Однако при правильной предварительной подготовке можно нанести акриловую краску поверх масляной.

Подготовка поверхности

Перед применением грунтовки необходимо правильно подготовить поверхность. Шаги выполнения следующие: в первую очередь необходимо удалить отслаивающуюся краску с поверхности. Необходимо удалить не только отшелушивающиеся участки, но и около 5-10 сантиметров соседних областей. Поверхности должны быть очищены от пыли и грязи, для этого лучше использовать смоченную губку и бытовые моющие средства. После обработки поверхности наносим универсальный грунтовочный состав и применяем шпаклевку для устранения неровностей на поверхности. Следует также устранить все сколы и царапины. Завершаем подготовительные работы шлифованием шпаклеванной поверхности при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В итоге поверхность должна быть абсолютно ровной, без видимых дефектов.

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