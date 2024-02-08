Полезное
· Анастасия Есикова

Лапароскопия

Подписаться в Telegram

Лапароскопия – это минимально инвазивная хирургическая процедура, которая позволяет врачам визуализировать и работать внутри брюшной полости с помощью небольших разрезов и специального инструментария. Вместо традиционной открытой хирургии, которая требует большого разреза, лапароскопия позволяет сделать небольшие 5-10 миллиметровые разрезы, через которые вводятся тонкие гибкие трубки-троакары, через которые проходит окуляр и инструменты.

Лапароскопия (https://www.nnplus.ru/services/adults/khirurgicheskaya-ginekologiya-/laparoskopiya/) использует особый инструментарий, включая лапароскоп с видеокамерой, световоды, инструменты для отсекания и сшивания тканей. Камера передает изображение на монитор, позволяя хирургу видеть внутренние органы под увеличением. Это позволяет более точно проводить операцию и снижает риск повреждения окружающих тканей.

Лапароскопия используется в различных областях медицины, включая гинекологию, хирургию, урологию, гастроэнтерологию и др. Она может применяться для диагностики, биопсии и хирургического лечения различных заболеваний. Лапароскопия может быть использована для удаления желчных камней, аппендикса, опухолей органов брюшной полости, коррекции грыж, проведения гистерэктомии и многое другое.

Преимущества лапароскопии включают меньшую травматичность, быстрое восстановление и лучшую косметическую эффективность. Благодаря небольшим разрезам, пациенты испытывают меньшую боль, имеют меньшую потребность в препаратах для облегчения боли и более быстро могут вернуться к обычным активностям. Также результаты косметически более приятные, так как на коже остаются только малозаметные шрамы.

Однако, лапароскопия имеет свои ограничения и риски. Сложные случаи или большие опухоли могут требовать открытого доступа. Некоторые пациенты могут иметь повышенный риск осложнений, например, из-за проблем с дыханием или сердечно-сосудистой системой. Кроме того, необходимо обучение и опыт хирурга в проведении лапароскопии, так как это технически сложная процедура.

Лапароскопия – это инновационная и эффективная методика хирургических вмешательств, которая значительно сокращает травматичность для пациентов. Благодаря небольшим разрезам и использованию видеокамеры, врачи получают лучшую визуализацию и могут точно выполнять сложные операции. Лапароскопия продолжает развиваться, приводя к постоянному совершенствованию процедуры и расширению ее применения в различных областях медицины.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани на станции метро обрушился потолок

Гид по скидкам Казани

день назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой

дезинсектор на дом

Новости Татарстана

22 часа назад

Из-за массового ДТП у Чаши Кремлевская дамба стоит в огромной пробке

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

стоимость прокладки водопровода в земле за метр в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Гараев сообщил, что ему угрожали переломать ноги из-за «Слова пацана»

Новости Татарстана

день назад

В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане был оштрафован банк, который спамил клиенту SMS

Новости Татарстана

21 час назад

Депутат из Татарстана Шарафиев награжден Орденом Мужества

Новости Татарстана

22 часа назад

Мужчина выбросил ребенка из окна пятого этажа
Лонгриды
3 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

минуту назад

Автомобили Mercedes-Benz с пробегом

Гид по скидкам Казани

день назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой

Автоновости Казани и Мира

6 минут назад

Аппараты для ультразвукового исследования

Новости Татарстана

11 минут назад

В Казани произошла массовая драка со стрельбой
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
8 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

час назад

За сутки в Казани произошло 330 ДТП

Новости Татарстана

час назад

В казанском метро произошел сбой сотовой связи

Новости Татарстана

2 часа назад

На трассе М-12 в Татарстане установили снегозадерживающие щиты
Лонгриды
14 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать