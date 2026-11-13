Клиенты Т2 могут оплачивать товары и услуги баллами Плюса

Т2, российский оператор мобильной связи, открыл возможность оплачивать товары и услуги в салонах связи баллами Плюса. Новая функция интегрирована в систему оплаты по QR-коду через Яндекс Пэй и доступна владельцам карт любых российских банков.

Товары и услуги Т2 в салонах связи теперь можно оплачивать баллами Плюса. Для оплаты клиенту необходимо отсканировать QR-код на кассовом стикере в точке продаж, выбрать карту любого российского банка, подключенного к Яндекс Пэй, и активировать функцию «Списать баллы». Опция распространяется на весь товарный ряд в салоне, включая смартфоны, «умные» гаджеты, аксессуары и прочее.

Новая форма оплаты доступна всем клиентам с активной подпиской Яндекс Плюс. При этом конвертация максимально прозрачна: один балл эквивалентен одному рублю.