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· 16+ · Михаил Светлов

Что такое декларация Таможенного союза и зачем она нужна?

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Декларация Таможенного союза — это официальный документ, подтверждающий, что продукция соответствует обязательным требованиям безопасности и качества, установленным в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Она необходима для легального ввоза, реализации и эксплуатации товаров на территории стран-участниц союза — России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

Этот документ играет ключевую роль в обеспечении защиты потребителей и рынка от недоброкачественной или опасной продукции. Без декларации товар не сможет пройти таможенный контроль и получить разрешение на продажу.

Кто и когда обязан оформлять декларацию?

Обязанность по оформлению декларации ложится на производителей или импортеров продукции, планирующих её реализацию внутри стран Таможенного союза. Это касается большинства видов товаров, подлежащих обязательной сертификации или декларированию в соответствии с техническими регламентами ЕАЭС.

Оформление декларации подтверждает, что продукция прошла все необходимые испытания и соответствует нормам безопасности, санитарным и экологическим требованиям. В результате покупатель получает уверенность в качестве приобретаемого товара, а компания — законное право на его продажу.

Основные этапы оформления декларации

Процесс оформления декларации Таможенного союза включает несколько важных шагов. Сначала проводится анализ продукции и определение списка применимых технических регламентов. Далее следует сбор и подготовка необходимой документации, в том числе протоколов испытаний и иных подтверждающих документов.

После этого заполняется сама декларация соответствия Таможенного союза, которая регистрируется в государственных органах. Наличие действующей декларации сопровождается обязательной маркировкой продукции знаком ЕАС, что свидетельствует о ее соответствии требованиям союза.

Важность правильного оформления документа

Правильное и своевременное оформление декларации помогает избежать проблем с таможенными и контрольными органами, минимизирует риски штрафов и запретов на продажу. Кроме того, документ способствует укреплению репутации компании и расширению каналов сбыта, в том числе на международном уровне.

Оформление декларации требует знания законодательства и технических нормативов, поэтому многие компании предпочитают обращаться к профессиональным центрам сертификации. Эксперты помогают пройти все этапы без ошибок и с минимальными затратами времени.

Декларация Таможенного союза — важный элемент современного рынка товаров в странах ЕАЭС. Она обеспечивает баланс между свободной торговлей и безопасностью продукции, защищая как потребителей, так и производителей.

Если вы планируете выпускать или импортировать товары в страны Таможенного союза, позаботьтесь о своевременном и правильном оформлении декларации. Это позволит избежать юридических сложностей и обеспечить стабильное развитие бизнеса.

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