Бариатрия или препараты — что выбрать для лечение ожирения

В современном мире, где ожирение становится всё более актуальной проблемой, выбор между бариатрической хирургией и медикаментозной терапией для снижения веса становится важным решением для многих пациентов. Оба подхода имеют свои преимущества и ограничения, и выбор зависит от индивидуальных особенностей пациента, степени ожирения, наличия сопутствующих заболеваний и готовности к изменениям образа жизни.

Что такое бариатрия?

Бариатрическая хирургия — это совокупность хирургических методов лечения ожирения, направленных на уменьшение объема желудка или изменение анатомии желудочно-кишечного тракта для ограничения потребления пищи и/или снижения всасывания питательных веществ. Она применяется при тяжелых формах ожирения, особенно когда другие методы лечения оказались неэффективными.

Виды бариатрических операций

Существует несколько видов бариатрических операций:

Рукавная гастрэктомия (sleeve gastrectomy): удаление части желудка, оставляя узкий "рукав", что ограничивает объем потребляемой пищи.

Гастрошунтирование (gastric bypass): создание небольшого желудочного мешка и перенаправление пищеварительного тракта, что снижает всасывание калорий и питательных веществ.

Билиопанкреатическое шунтирование с дуоденальным переключением: комбинация удаления части желудка и значительного изменения пищеварительного тракта для максимального ограничения всасывания.

Выбор конкретного метода зависит от индивидуальных показаний и рекомендаций врача.

Как работает бариатрическая хирургия?

Бариатрические операции способствуют снижению веса через несколько механизмов:

Ограничение объема желудка: уменьшение количества пищи, которое пациент может съесть за один прием.

Снижение всасывания питательных веществ: изменение пищеварительного тракта уменьшает количество калорий, усваиваемых организмом.

Гормональные изменения: снижение уровня гормона грелина, отвечающего за чувство голода, и увеличение инкретинов, способствующих насыщению.

Эти изменения приводят к устойчивому снижению веса и улучшению метаболических показателей.

Современные препараты для снижения веса

В последние годы появились эффективные медикаментозные средства для лечения ожирения, особенно препараты на основе агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), такие как семаглутид (торговые названия "Оземпик", "Вегови") и тирзепатид ("Зепбаунд"). Эти препараты действуют следующим образом:

Снижение аппетита: воздействие на центры насыщения в мозге.

Замедление опорожнения желудка: продление чувства сытости после еды.

Улучшение метаболических показателей: снижение уровня сахара в крови и улучшение чувствительности к инсулину.

Клинические исследования показали, что пациенты, принимающие эти препараты, могут терять до 15-20% массы тела в течение года.

Что выбрать при большом лишнем весе?

Выбор между бариатрической хирургией и медикаментозной терапией зависит от нескольких факторов:

Степень ожирения: при ИМТ выше 40 или при наличии серьезных сопутствующих заболеваний бариатрическая хирургия может быть более эффективной.

Наличие противопоказаний: если пациент не может перенести операцию, медикаментозная терапия становится предпочтительным вариантом.

Готовность к изменениям: оба метода требуют серьезных изменений в образе жизни и питания.

Важно проконсультироваться с врачом для выбора наиболее подходящего метода лечения.

Цена применения

Бариатрическая хирургия: стоимость операции может достигать 300000 руб. Однако в некоторых странах она покрывается государственными программами здравоохранения.

Медикаментозная терапия: препараты, такие как семаглутид, могут быть дорогими и требуют длительного приема, что увеличивает общие расходы.

Финансовые аспекты должны учитываться при выборе метода лечения.

Безопасность

Бариатрическая хирургия: как и любая операция, несет риски осложнений, таких как инфекции, кровотечения и недостаточность питательных веществ.

Медикаментозная терапия: возможны побочные эффекты, включая тошноту, диарею и, в редких случаях, изменения настроения.

Необходимо обсудить все потенциальные риски с врачом перед началом лечения.

Удобство

Бариатрическая хирургия: требует госпитализации и периода восстановления, но может привести к значительным и устойчивым результатам.

Медикаментозная терапия: менее инвазивна, но требует регулярного приема препаратов и контроля за состоянием здоровья.

Выбор зависит от предпочтений пациента и рекомендаций врача.

Так что же выбрать?

Оба метода — бариатрическая хирургия и медикаментозная терапия — эффективны для снижения веса и улучшения здоровья при ожирении. Выбор зависит от индивидуальных факторов, включая степень ожирения, наличие сопутствующих заболеваний, финансовые возможности и личные предпочтения. Важно проконсультироваться с квалифицированным специалистом, который поможет определить наилучший подход для каждого конкретного случая.