АО «Транснефть – Прикамье» провело мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в четырех регионах

Специалисты компании совместно с представителями надзорных ведомств выпустили в акватории Куйбышевского, Саратовского, Воткинского и Нижнекамского водохранилищ, а также в реку Вятку свыше 235 тыс. мальков ценных пород рыб. Компенсационные мероприятия проведены на территории Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Самарской и Кировской областей. Акватории пополнились мальками стерляди – ценной пресноводной рыбы семейства осетровых.

Молодь была выращена по заказу предприятия. Специалисты Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства определили количество и места ее выпуска с учетом факторов, обеспечивающих высокую выживаемость. Перед выпуском в водную среду представители ведомства подтвердили удовлетворительное состояние мальков.

Индустриальный выпуск молоди способствует восстановлению популяции ценных пород рыб в акватории регионов деятельности АО «Транснефть – Прикамье». В 2026 году будет выпущено свыше 500 тыс. мальков. Всего с 2020 года водохранилища и реки по инициативе компании пополнили свыше 5,7 млн молоди ценных видов промысловых рыб.

Предприятие уделяет большое внимание охране окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также соответствию высоким стандартам экологической безопасности. Экологические компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводятся ежегодно в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть».