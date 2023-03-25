Журналист Гутовский раскрыл страшную тайну про папу Иоанна Павла Второго

Польша жарко спорит о папе Иоанне Павле Втором. В начале марта СМИ обвинили его в сокрытии педофилов, и это вызвало большой резонанс и скандалы. РИА Новости пишут, что Иоанн Павел II был главным духовным лидером католической церкви почти на протяжении 30 лет, а также выступал как главный противник "империи зла" в Советском Союзе.

В 2014 году он был причислен к лику святых. Нынешни скандал - болезненный удар по репутации.

Польский журналист Марцин Гутовский решил раскрыть страшную тайну святого. По его словам, папа был в курсе всех педофильных историй среди своих подчиненных, но прикрывал виновных в растлении детей. Это ему было выгодном по многим причинам, включая личный авторитет и боязнь скандалов и расследований.