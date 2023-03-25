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Журналист Гутовский раскрыл страшную тайну про папу Иоанна Павла Второго

Журналист Гутовский раскрыл страшную тайну про папу Иоанна Павла Второго
Журналист Гутовский раскрыл страшную тайну про папу Иоанна Павла Второго

Фото: открытые источники

Польша жарко спорит о папе Иоанне Павле Втором. В начале марта СМИ обвинили его в сокрытии педофилов, и это вызвало большой резонанс и скандалы. РИА Новости пишут, что Иоанн Павел II был главным духовным лидером католической церкви почти на протяжении 30 лет, а также выступал как главный противник "империи зла" в Советском Союзе.

В 2014 году он был причислен к лику святых. Нынешни скандал - болезненный удар по репутации.

Польский журналист Марцин Гутовский решил раскрыть страшную тайну святого. По его словам, папа был в курсе всех педофильных историй среди своих подчиненных, но прикрывал виновных в растлении детей. Это ему было выгодном по многим причинам, включая личный авторитет и боязнь скандалов и расследований.

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