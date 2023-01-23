Женщина на прогулке с собакой случайно нашла останки загадочного существа, похожего на "Чужого"

В Великобритании в графстве Хэмпшир местная жительница Джули Баркер случайно нашла останки странного и загадочного существа, гуляя с собакой. Об этом сообщает Hampshire Live.

Пес женщины начал беспокоиться, обнаружив скелет при прогулке по пляжу.

"Собака привлекла мое внимание к находке, и мне стало интересно, что это за существо. Я подумала, что это может быть скат или морской конек. Тело больше походило на хрящ, чем на кость. Кожа, которая осталась на скелете, была очень сморщенной и сухой", — рассказала она.

Баркер поделилась фотографией скелета в социальной сети. Пользователи попытались догадаться, что за существо нашла женщина, а некоторые сравнили его с инопланетянином, уж слишком останки напоминают "Чужого".

По словам морского биолога Фонда дикой природы Хэмпшира Тима Ферреро, скелет действительно похож на останки ската или морского конька. Он отметил, что у существа были откушены или отрезаны плавники. Однако опознать его и специалисты пока не смогли.



