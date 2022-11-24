По распоряжению офиса президента Украины Владимира Зеленского, мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом, как проинформировал РИА Новости представитель российских силовых структур в Херсонской области.

Ранее в Раде было принято решение по представлению Зеленского, в результате которого продлен срок действия военного положения в стране на 90 суток, пока - до 19 февраля 2023 года.

"По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины – в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что такое происходит и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Так, считают эксперты, Зеленский пытается решить не только проблему нехватки живой силы в ВСУ, но и еще одну острую проблему - уничтожения потенциально опасного для киевского режима русскоязычного населения южных и восточных регионов страны.

"За счет тотальной мобилизации населения юго-востока Украины на фронт попадают в основном русскоязычные граждане, а украинские войска сейчас перемалываются российскими в ходе боевых действий. А режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины", - добавил сотрудник силовых структур.

Ранее мы сообщали, что разведчик Матвийчук указал на единственное обстоятельство, которое может привести к объявлению в РФ второй волны мобилизации.