Разведчик Матвийчук рассказал об условии, при котором в России будет вторая волна мобилизации
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Вторая волна мобилизации в РФ будет только в том случает, если на фронте или на границе страны возникнет критическая ситуация. К такому мнению пришел военный эксперт, бывший полковник разведки Анатолий Матвийчук.
Как пишет издание "МК", которое пообщалось с экспертом, призванные 300 тысяч мобилизованных - большая подмога для ВС РФ.
"Будут ли последующие задачи? Конечно же, будут. Дело в том, что некоторые наши территории - город Херсон, ряд населенных пунктов Луганской области мы вынужденно оставили. И мы обязаны их вернуть, потому что это территория РФ, которая не может быть в оккупации", - заявил спикер.
Обстановка на фронте, по словам эксперта, контролируемая.
"Я пока не вижу причины для последующей мобилизации. Потому что мобилизация резервистов - это страшнейший удар по экономике. На фронт уходят работоспособные люди, которые обеспечивали экономическую безопасность нашей страны. Было так рассчитано, чтобы частичная мобилизация нанесла минимальный урон — кто-то на время передал свой бизнес, кто-то получил бронь. Но представляете, если сейчас объявят вторую волну мобилизации? Мы сорвем экономическую стабильность нашей страны", - заметил он.
По его мнению, на такую меру Россия пойдет лишь в крайнем случае.
"Вторая волна мобилизации может быть объявлена только в случае резкого ухудшения ситуации в зоне СВО или на границе. На западных рубежах сейчас концентрирует свои силы блок НАТО. Пока нам серьезной угрозы для нас там нет, по крайне мере, до конца этого года. После нового года — поживем-увидим", - сказал полковник.