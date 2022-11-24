Разведчик Матвийчук рассказал об условии, при котором в России будет вторая волна мобилизации

Вторая волна мобилизации в РФ будет только в том случает, если на фронте или на границе страны возникнет критическая ситуация. К такому мнению пришел военный эксперт, бывший полковник разведки Анатолий Матвийчук.

Как пишет издание "МК", которое пообщалось с экспертом, призванные 300 тысяч мобилизованных - большая подмога для ВС РФ.

"Будут ли последующие задачи? Конечно же, будут. Дело в том, что некоторые наши территории - город Херсон, ряд населенных пунктов Луганской области мы вынужденно оставили. И мы обязаны их вернуть, потому что это территория РФ, которая не может быть в оккупации", - заявил спикер.

Обстановка на фронте, по словам эксперта, контролируемая.

"Я пока не вижу причины для последующей мобилизации. Потому что мобилизация резервистов - это страшнейший удар по экономике. На фронт уходят работоспособные люди, которые обеспечивали экономическую безопасность нашей страны. Было так рассчитано, чтобы частичная мобилизация нанесла минимальный урон — кто-то на время передал свой бизнес, кто-то получил бронь. Но представляете, если сейчас объявят вторую волну мобилизации? Мы сорвем экономическую стабильность нашей страны", - заметил он.

По его мнению, на такую меру Россия пойдет лишь в крайнем случае.