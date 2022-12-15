"Запад получил конкретный сигнал": новость о загруженной в пусковую шахту баллистической ракете "Ярс" довела британцев до истерики

Россия нагрузила в пусковую шахту в Калужской области межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс", и эта новость вызвала волну самой настоящей истерики у жителей и политиков Британии, пишет Daily Mail.

"Цель учений — послать сигнал Западу", — говорится в их материале.

При этом аналитики в Великобритании напомнили, что их страна - в зоне досягаемости грозной русской ракеты.

"Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.