Washington Post: Запад начал готовиться к Судному дню для Украины

Из-за тотального повреждения украинских энергосистем Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта, пишет The Washington Post.

"Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса", — говорится в публикации.

Также Украине грозит обвал национальной валюты, считают аналитики в США, и связано это будет с массовым оттоком украинцев за границу с большой массой денежных средств.