"Всем копать!": на случай вероятной войны с РФ шведы начали учиться... рыть могилы

На случай вероятной войны с РФ в Швеции начали обучать рытью могил

В Швеции религиозные деятели основали курсы, на которых желающих учат копать могилы. Так население и церковные общины готовятся к вероятной "войне с Россией".

Сообщается, что погибнуть от рук "агрессивной РФ" может до 5% населения Швеции, пишет "Взгляд".

Епископам было направлено официальное письмо, подписанное архиепископом Мартином Модеусом, в котором он призывает всех активнее готовиться к войне. Приказано выкопать могилы в 550 приходах, чтобы можно было захоронить не менее 500 тысяч трупов.

По словам самого Модеуса, все войны приводят к массовым жертвам, и тем более надо готовиться, когда "конфликт уже наступает". Если начнется война, говорит он, то могут возникнуть проблемы с топливом, крематории работать не смогут, а потому важно подготовиться заранее и выкопать побольше могил.

Ранее мы сообщали: Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин высказался о "будущих опричниках" в РФ: "Скотобойней я пока не управлял".