В уголовном суде в Гааге отреагировали на предложения "вдарить по суду гиперзвуковой ракетой" после ордера на арест Путина

В Международном уголовном суде в Гааге выразили свои сожаления в связи с "угрозами", которые посыпались в адрес МУС после выдачи судом ордера на арест российского президента Владимира Путина.

После этого СКР возбудил дела в отношении судей и прокурора МУС, а замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и вовсе предложил ударить по зданию суда в Гааге гиперзвуковой ракетой.