В уголовном суде в Гааге отреагировали на предложения "вдарить по суду гиперзвуковой ракетой" после ордера на арест Путина
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В Международном уголовном суде в Гааге выразили свои сожаления в связи с "угрозами", которые посыпались в адрес МУС после выдачи судом ордера на арест российского президента Владимира Путина.
После этого СКР возбудил дела в отношении судей и прокурора МУС, а замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и вовсе предложил ударить по зданию суда в Гааге гиперзвуковой ракетой.
"... подтверждаем нашу твердую приверженность соблюдению и обороне принципов и ценностей, закрепленных в Римском статуте, и сохранению его целостности, не подверженной никаким угрозам", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте судебного органа.