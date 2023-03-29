В США раскрыли хитрый план, как уничтожить Россию без ядерной войны

В США читатели местных СМИ раскрыли хитрый, как им кажется, план, который поможет уничтожить РФ без ядерной войны.

Об этом пишет "Военное дело".

Так, чтобы добиться падения РФ, нужно до предела накалить обстановку и настроения внутри страны. Так, вывести россиян из себя можно оглашением фактов "огромных потерь", которые ВС РФ якобы несут на Украине.

Было бы хорошо, говорят американские аналитики, чтобы в РФ объявили мобилизацию. И только настроения россиян было бы проще регулировать из-за рубежа в нужном направлении. А потом рухнет власть, отколятся отдельные регионы России и страна перестанет существовать.