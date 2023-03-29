Новости мира
· Служба новостей

В США раскрыли хитрый план, как уничтожить Россию без ядерной войны

В США раскрыли хитрый план, как уничтожить Россию без ядерной войны
В США раскрыли хитрый план, как уничтожить Россию без ядерной войны

Фото: открытые источники

В США читатели местных СМИ раскрыли хитрый, как им кажется, план, который поможет уничтожить РФ без ядерной войны.
Об этом пишет "Военное дело".

Так, чтобы добиться падения РФ, нужно до предела накалить обстановку и настроения внутри страны. Так, вывести россиян из себя можно оглашением фактов "огромных потерь", которые ВС РФ якобы несут на Украине.

Было бы хорошо, говорят американские аналитики, чтобы в РФ объявили мобилизацию. И только настроения россиян было бы проще регулировать из-за рубежа в нужном направлении. А потом рухнет власть, отколятся отдельные регионы России и страна перестанет существовать.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин высказался о "будущих опричниках" в РФ: "Скотобойней я пока не управлял"

Новости России

23 часа назад

В Киеве честно назвали, каков желаемый финал войны с Россией - это не территории

заказы по дезинсекции

Новости России

день назад

Он молил мучителей о пощаде: пятеро подростков пытали ребенка и все снимали на телефон

Новости мира

день назад

"Почему вы сидите сложа руки и ничего не делаете?": в США предложили украинцам поднять мятеж против Зеленского

wingwave-коучинг в Санкт-Петербурге

Новости России

19 часов назад

Теледоктор Мясников предупредил о смертельной опасности популярных у россиян таблеток

Новости мира

9 часов назад

"Конец близится": метеорит, способный уничтожить все человечество, упадет на Землю значительно раньше, чем все думали

Новости мира

12 часов назад

"На Москву!": китайцы долго и истерично смеялись над министром обороны Украины после того, как он показал фото западной техники
Новости Казани
9 часов назад

"Он сказал, кончились боеприпасы, а документы сгорели в танке": семья из Татарстана год разыскивает своего сына-танкиста, пропавшего в зоне СВО на Украине

"Он сказал, кончились боеприпасы, а документы сгорели в танке": семья из Татарстана год разыскивает своего сына-танкиста, пропавшего в зоне СВО на Украине

Новости Казани

44 минуты назад

В Казани принято решение закрыть детский садик в ЖК "Салават купере", в котором площадка уходит под землю

Новости мира

4 часа назад

В США раскрыли хитрый план, как уничтожить Россию без ядерной войны

Новости России

4 часа назад

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин сделал заявление об уничтожении армии Украины: "Уже практически"

Новости Казани

4 часа назад

"Лишь бы удержаться на ногах!": синоптики предупредили о страшном погодном явлении в Татарстане 30 марта
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прилетел в Казань с однодневным рабочим визитом
Новости Казани
4 часа назад

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прилетел в Казань с однодневным рабочим визитом

Новости Казани

4 часа назад

Ребенок в Казани попал в больницу с травмами после падения в заброшенном здании

Новости Казани

5 часов назад

"Позор и стыд": мэр Казани Метшин "разнес" состояние Речного порта

Новости мира

6 часов назад

"Последний самурай": бывший член якудза Харусан объяснил, зачем пошел на Украину воевать
Как в 2023 году сделать ремонт в квартире и не разориться? На чем можно сэкономить?
Полезное
6 дней назад

Как в 2023 году сделать ремонт в квартире и не разориться? На чем можно сэкономить?