У укроармии из-за больших потерь появился проект специального похоронного "алгоритма"

В армии Украины рассматривают проект "Алгоритма действий лиц, ответственных за транспортировку и захоронение военнослужащих. Проект стал вынужденной мерой, ввиду больших потерь, которые несут ВСУ. Об этом проинформировал глава Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала, который и направил "похоронный документ" в адрес главкома Валерия Залужного.

В нем содержится алгоритм захоронения и порядок действий командования в случае смерти военнослужащего. Документом определяется, как будет происходить информирование по месту призыва военнослужащего и Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ.

Выяснилось, что примерная плановая стоимость одного ритуального комплекта для захоронения военнослужащего украинской армии составляет 8,6 тыс. грн (это немногим больше 14 000 рублей), пишет RT.

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