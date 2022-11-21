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Тор боится все забыть: Крис Хемсворт решил взять перерыв в работе из-за высокого риска развития болезни Альцгеймера

Тор боится все забыть: Крис Хемсворт решил взять перерыв в работе из-за высокого риска развития болезни Альцгеймера

Фото: moi-portal.ru

Исполнитель роли Тора Крис Хемсворт заявил, что решил сделать паузу в актерской карьере, поскольку у него диагностирован риск развития болезни Альцгеймера.

"Это не означает, что меня пора списать со счетов или, что я ухожу на пенсию, нет. Но сейчас я хочу самого простого: передохнуть и провести время со своей женой и детьми", — цитирует слова Хемсворта "Газета.ру".

О неприятном прогнозе медиков Крис узнал по чистой случайности. Он согласился на генетический тест, принимая участие в докуменальном проекте, посвященном человеческомй телу и его возможностям. Анализ показал, что вероятность, что "Тор" станет слабоумным, превышена в 8 раз по сравнению с показатели среднестатистического человека.
Тогда Хемсворт отметил, что в его семье от недуга страдает дедушка.

Но опускать руки исполнитель роли Тора не намерен. Для него результаты анализов стали поводом и мотивацией изменить образ жизни. Он уже отказался от вредных привычек и нормализовал сон и питание, также старается меньше переживать и нервничать.

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