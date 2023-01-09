The Telegraph: президент Франции Макрон рассказал о парадоксе личности русского президента Владимира Путина

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал о парадоксе личности российского коллеги Владимира Путина, об этом сегодня сообщает издание The Telegraph.

"Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс", — подчеркнул политик в эфире программы Les Rencontres du Papotin.

С самого начала российской СВО на Украине Макрон несколько раз "переобувался в воздухе": поначалу предлагал Европе поддерживать диалог с РФ, но в то же время периодически выступал с критическими высказываниями о Москве. Он обещал "устроить мир", а следом обещал помогать Украине "победить".

