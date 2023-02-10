Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова спасти мир от России. Как отмечает РИА Новости, Матеуш сделал заявление, аналогичное Катону Старшегу, который, заканчивая любую свою речь в Сенате, независимо от темы, заявлял: "Ceterum censeo Carthaginem delendam esse" ("Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен").

Польский премьер взял привычку каждое выступление завершать словами о борьбе мира против России.