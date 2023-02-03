США предложили Украине отдать 20% своей земли России в обмен на мир

Глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс предлагал официальному Киеву передать России около 20 % территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения, об этом заявило издание Neue Zürcher Zeitungсо ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.

По информации NZZ, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. Обе стороны, утверждает издание, отказались от подобного варианта.

Лишь после провала миссии Бернса, пишет NZZ, Байден решился на поставку Украине танков Abrams.