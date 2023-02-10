"Сотни танков и 300 тысяч настырных русских": разведка Пентагона пришла в ужас, получив данные о новом наступлении ВС РФ

В Пентагоне с тревогой оценили новые данные о предстоящем масштабном наступлении России в зоне проведения СВО на Украине. Разведчики донесли, что в атаку пойдут 300 тысяч "настырных русских", 1800 тансков, 3950 единиц бронетехники. А еще есть самолеты, корабли, артиллерия.

Как сообщает "Свободная пресса", российские военные могут начать наступательные операции уже в ближайшие дни. О том же говорит и разведывательный обзор Миноброны Великобритании.

Как пишет Foreign Policy со ссылкой на источник в Пентагоне - Джека Детча, российские войска сосредоточили сотни тысяч военнослужащих на востоке страны, "используя тактику грубой силы и людские волны в попытке подорвать оборону несчастных украинских вооруженных сил". Возможности российской армии ужаснули американцев.

