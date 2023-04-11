Ученые выяснили, куда все мы уходим после смерти

Ученые Калифорнийского университета заявили, что знают, куда люди уходят после смерти. Они предположили, что душа имеет структуру плазмы, а потому она никуда не исчезает, а просто мигрирует, перемещается и переходит в иное состояние.

Душа состоит из частиц, которые являются для нашего мира неустойчивыми. При смерти душа высвобождается и происходит переброс спина частиц из полуцелого в целое или нулевое значение. Так частицы начинают существовать в нашем мире, но по своим законам - для нас невероятным и невозможным.

Более точное понимание транформации души способна дать квантовая механика, считают ученые. В любом случае, говорят они, 7 дней после смерти человека душа остается близко к месту, где он жил, где его родные и любимые. Душа даже пытается вступать в контакты с ними, но мы не можем это заметить, поскольку происходит все на уровне, отличном от нашего физического.

Далее души уходят к месту назначения. Ученые говорят, что точка назначения может быть одной из трех: привязка к Земле (призраки) - такая судьба в основном ждет тех, кто был сосредоточен на материальном при жизни, духовный мир, куда провожает наставник из числа умерших ранее родственников, или верхний мир - для людей, которые были достаточно духовны в этом мире при жизни.