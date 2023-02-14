Разведка донесла: корабли РФ впервые за 30 лет вышли в море с ядерным оружием
Фото: sharij.net
Корабли российского Северного флота впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом заявила Норвежская разведывательная служба (NIS) в докладе.
В документе подчеркивается, что в последний раз корабли с ядерными вооружениями выходили во времена СССР, когда в разгаре была холодная война. Потом о подобном слышно не было.
Норвежская разведка в своем докладе отмечает, что центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях.
"Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО", — подчеркивается в докладе.
На фоне таких новостей в Швеции начали готовиться к русскому ядерному удару. Начальник штаба ВС Швеции Микаэль Классон объяснил такие действия тем, что у Москвы есть "неприятная привычка делать то, что она говорит".
Ранее мы сообщали, что бывший советник президента США описал Путина всего одной фразой, но попал прямо в точку.