Разведка донесла: корабли РФ впервые за 30 лет вышли в море с ядерным оружием

Норвежская разведка сообщила, что корабли России начали выходить в море с ядерным оружием

Корабли российского Северного флота впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом заявила Норвежская разведывательная служба (NIS) в докладе.

В документе подчеркивается, что в последний раз корабли с ядерными вооружениями выходили во времена СССР, когда в разгаре была холодная война. Потом о подобном слышно не было.

Норвежская разведка в своем докладе отмечает, что центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях.

"Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО", — подчеркивается в докладе.

На фоне таких новостей в Швеции начали готовиться к русскому ядерному удару. Начальник штаба ВС Швеции Микаэль Классон объяснил такие действия тем, что у Москвы есть "неприятная привычка делать то, что она говорит".

Ранее мы сообщали, что бывший советник президента США описал Путина всего одной фразой, но попал прямо в точку.