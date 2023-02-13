Бывший советник президента США описал Путина всего одной фразой, но прямо в точку

Экс-советник президента США Джон Болтон назвал Путина жестким профессионалом

Российский президент - жесткий профессионал, который умеет четко выражать мысли, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, давая интервью Public Broadcasting Service.

"Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала", — уточнил он.

Болтон отметил, что никогда не замечал особых изменений в поведении русского лидера с момента их первой встречи в 2001 году и до последней - в 2019 году. Путин, считает Джон, всегда точно знал, что России играет важную роль в мире, и всем неизменно демонстрировал эту уверенность.

Бывший советник также утверждает, что президент осознает ту мощь, которой обладает. По словам Болтона, Путин и многие россияне по сей день признают распад СССР нелегитимным. А сам российский лидер хочет восстановить свою родину, с уважением резюмировал американский политик.