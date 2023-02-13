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"Пусть бахнут": в США задумались о передаче Украине ядерного оружия

В США всерьез задумались, не передать ли Украине ядерное оружие
"Пусть бахнут": в США задумались о передаче Украине ядерного оружия

Фото: открытые источники

В США задумались о передаче Украине ядерного оружия, пишет РИА Новости. Аналитики издания напомнили, что год назад Зеленской всем намекнул, что у Украины есть технологии создания ядерной бомбы. Но нет разрешения "свыше" - от Вашингтона - и теперь нужно бы его получить.

В 90-е годы в Вашингтоне панически боялись неконтролируемого расползания ядерного оружия по бывшим республикам СССР. Вдруг придет в какой-нибудь из них к власти отвязанный националист и захочет "бахнуть" по Европе, а то и по Америке. Видимо сейчас посыл другой - "пусть бахнут", лишь бы не по нам.

Но сегодня тему с передачей Украине ядерного оружия — или благословения на его создание — стали открыто разминать в американском инфополе. Первой стартовала газета The Washington Post.

Эксперты этого издания говорят, что поддерживать Украину нужно до последнего. Да, есть нешуточный риск ядерного противостояния с Россией. Но цель же "благая".

"Недавно эту же тему качнул самый оголтелый в своей русофобии журнал США The Atlantic. Там тоже очень боятся победы России. Если она случится, стращает публику видный журналист Эрик Шлоссер, разные страны внезапно тоже захотят завести ядерный арсенал. Например, это будет "искушением" для бывших республик Советского Союза", - пишет издание.

Ранее мы сообщали, что "сообразительные" боевики ВСУ решили подпалить лес, чтобы остановить ВС РФ.

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