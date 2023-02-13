"Гори оно все синим пламенем!": "сообразительные" боевики ВСУ решили подпалить лес, чтобы остановить ВС РФ

Боевики ВСУ решили поджечь лес, чтобы задержать продвижение российской армии

Украинские боевики в районе Серебрянского лесничества попытались поджечь лес, чтобы максимально затруднить продвижение российских военных в этом районе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

"Используя бочки с горючей смесью и сухой валежник, предварительно рассчитав розу ветров, украинские боевики попытались поджечь зажигательными боеприпасами лес с таким расчетом, чтобы огонь двигался по направлению к нашим позициям. Ввиду большой влажности и снежного покрова, задумка поджигателей не удалась, и после непродолжительного горения пламя погасло" - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Ранее мы сообщали: "Оркестранты сыграли от души" - после штурма ЧВК "Вагнер" выжил только каждый пятый боевик ВСУ.

