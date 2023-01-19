Преступники угнали самолет, но разбились, забыв открыть подачу топлива

Пятеро преступников в Аргентине в провинции Чако угнали легкомоторный самолет из местног авиаклуба, но разбились почти сразу после взлета, так как забыли открыть подачу топлива. Об этом пишет Diario Norte.

"Упади он в городе, была бы трагедия... У самолета скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин, не все знают, где находится этот топливопровод", - заявил изданию Diario Norte прокурор Серхио Риос.

Горящие обломки самолета нашли в 7 километрах от взлетной полосы, никто из мужчин на борту не выжил.

По словам прокурора, опознать погибших будет исключительно сложно, поскольку их тела полностью сгорели. По одной из версий, преступники были членами банды наркоторговцев из соседней страны.

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