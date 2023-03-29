"Последний самурай": бывший член якудза Харусан объяснил, зачем пошел на Украину воевать

Бывший член якудза Харусан объяснил, зачем пошел воевать на Украину за ВСУ

Бывший член якудза, японец с позывным "Харусан" рассказал, зачем он поехал воевать на Украину. Почти 20 лет Харусан был участником преступной организации якудза, 10 лет провел в японской тюрьме.

Журналистам японец заявил, что сейчас он "воюет за Киев", уже год он - снайпер ВСУ. И от того, как закончится конфликт на Украине, считает "самурай Харусан", зависит будущее всего мира, включая его родную Японию.

А если честно, отметил японец, то он ничего другого не умеет. В мафии он оказался, когда ему было 16, туда его привел отец - тоже мафиози. И Харусана научили "охранять босса". Больше не научили ничему.

За время длительно отсидки японец решил, что сделал в жизни много плохого, а потому решил участием в войне "искупить грехи".