CNN: Украине пришлось менять свои военные планы после того, как из Пентагона утекли в интернет секретные документы о состоянии ВСУ

Киевской власти пришлось пересмотреть свои военные планы из-за того, что в Сеть попали секретные документы Пентагона, которые описывают текущее состояние ВСУ.

О том, что Зеленский расстроился и решил все поменять, сообщает CNN со ссылкой на источник, весьма близкий к персоне Зеленского

"Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации", — сообщил источник.

Что касается утечки, то ее уже назвали самым большим позором Пентагона.

Первая утечка случилась на минувшей неделе, вторая - к выходным, и обе нанесли большой репутационный ущерб США. При первой были слиты документы о состоянии ВСУ и формировании новых бригад в них, при второй достоянием общественности стали документы, касающиеся Украины и Китая.