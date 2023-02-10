Польские наемники изнасиловали ребенка в Николаевской области, а местная полиция отказалась их задержать

Наёмники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю девочку в Николаевской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на активистов Николаевского подполья.

"Теперь — в Очакове и в Рыбаковке, эти твари перебрались туда. На той неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку", — сказал подпольщик.

При этом он отметил, что местная полиция категорически отказывается заниматься расследованием, чтобы не портить отношений с наемниками.