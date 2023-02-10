Новости мира
· Служба новостей

Польские наемники изнасиловали ребенка в Николаевской области, а местная полиция отказалась их задержать

Польские наемники изнасиловали ребенка в Николаевской области, а местная полиция отказалась их задержать

Фото: discover24.ru

Наёмники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю девочку в Николаевской области.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на активистов Николаевского подполья.

"Теперь — в Очакове и в Рыбаковке, эти твари перебрались туда. На той неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку", — сказал подпольщик.

При этом он отметил, что местная полиция категорически отказывается заниматься расследованием, чтобы не портить отношений с наемниками.

Следующая новость ↓

Популярное

Погода

день назад

Синоптики озвучили пугающий прогноз на весну: март, апрель и май будут просто сумасшедшими

Новости России

день назад

"Добрая" украинская старушка угостила российских бойцов продуктами с крысиным ядом

служба уничтожения ос

Новости Казани

день назад

Очень дружный коллектив: в Казани учитель начальных классов пила алкоголь и курила вместе с учениками

Редакция помогает

3 дня назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

Профи - клоунотерапия для детей

Новости России

день назад

Спросил на мове и тут же выстрелил в голову: в Сеть попали кадры расстрела российского военного, сдавшегося в плен, боевиком ВСУ

Новости мира

день назад

Женщина пережила 27 минут клинической смерти и рассказала о своей встрече с Богом

Новости мира

день назад

"Он действительно хороший актер!": чопорных британцев возмутило то, что Зеленский во время поездки в Лондон прилюдно тискал журналистку

Новости мира

день назад

Британский министр просьбу Зеленского дать истребители ответил странной фразой - "Нет гребаных самолетов"
Новости Казани
23 часа назад

В Казани девушка-подросток скончалась от отравления угарным газом, еще четверо детей пострадали: возбуждено дело

В Казани девушка-подросток скончалась от отравления угарным газом, еще четверо детей пострадали: возбуждено дело

Новости мира

час назад

Польские наемники изнасиловали ребенка в Николаевской области, а местная полиция отказалась их задержать

Новости России

час назад

"Привозишь пацанов, а через сутки увозишь их уже двухсотыми": украинский военный заявил о тяжелой обстановке под Авдеевкой

Новости России

8 часов назад

Институт изучения войны ISW: российские войска перехватили инициативу на Украине и начали наступление

Новости Казани

17 часов назад

Казань лишили еще одних престижных соревнований: ЧМ по водным видам спорта 2025 года перенесли в Сингапур
Стало известно, когда в 2023 году Татарстан будет отмечать Курбан-Байрам

Новости России

18 часов назад

Байден неожиданно заявил, что Владимир Путин "уже потерял Украину"

Новости Казани

18 часов назад

Татарстанские проститутки сильно обидели приехавшего в командировку сибиряка

Новости мира

18 часов назад

Обезумевшая женщина убила своих троих детей, хотела покончить с собой, но ее внезапно парализовало
Вот куда нужно ехать отдыхать: современные и впечатляющие санатории, глемпинги и базы отдыха Татарстана