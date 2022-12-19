Папа Римский Франциск дал пессимистичный прогноз относительно конфликта Украины и России

Понтифик, Папа Римский Франциск дал неутешительные прогнозы относительного судьбы конфликта России и Украины после окончания СВО. По его мнению, война на Украине давно перестала быть происшествием локальным, теперь она касается всего мира. В нее вовлечены державы, и война эта не будет короткой.

По мнению понтифика, конфликт будет носить затяжной характер, погибнет множество людей.

Также Папа Римский принес официальные извинения за свои слова о чеченцах и бурятах, сказанные ранее.