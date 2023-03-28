Очень странные дела: польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Беларуси

Польские пограничники оказались закиданными камнями со стороны Беларуси

Польские пограничники посетовали, что их забросали камнями и палками со стороны Беларуси, сообщает Пограничная стража Польши.

"Патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне", — сказано в сообщении.

Ранее на границе Польши и Беларуси возникла большая пробка из грузовиков, и в Беларуси посчитали, что поляки намеренно создают транспортный коллапс на границе.