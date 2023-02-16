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Очень хотел на волю: заключенный прикинулся овцой и попытался выбраться из тюрьмы на четвереньках

Заключенный прикинулся овцой, чтобы сбежать из колонии строгого режима
Очень хотел на волю: заключенный прикинулся овцой и попытался выбраться из тюрьмы на четвереньках

Фото: социальные сети

В столице Боливии Ла-Пас заключенный так хотел на волю, что попытался сбежать из тюрьмы строгого режима, прикинувшись овцой. Однако попытка успехом не увенчалась. Об этом пишет Daily Mail.

Хосе Луис Халлисайя Диаз по кличке "Паук" отбывает 15-летнее заключение за убийство. Он попытался совершить побег из исправительного учреждения, переодевшись овцой. Для этого он надел куртку из овчины и темные брюки. Мужчина надеялся, что плохая погода поможет ему скрыться незамеченным.

Диаз благополучно миновал охрану, проскользнув мимо нее на четвереньках в траве. Затем он перелез через одну из стен тюрьмы, чтобы оказаться на свободе.

Впрочем, охрана все-таки обратила внимание на отсутствие заключенного в камере. Его нашли пробирающимся ползком по полю и вернули в камеру.

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