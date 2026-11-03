Новости Татарстана

Госконтракты принесли малому бизнесу Татарстана 36 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Малый и средний бизнес Татарстана за 10 месяцев...

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За десять месяцев 2026 года малые и средние предприятия Татарстана заключили с государственными и муниципальными заказчиками почти 32 тысячи контрактов на сумму свыше 36,1 млрд рублей. Эти цифры озвучили на еженедельном совещании в Госкомитете РТ по закупкам, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за январь–октябрь объем закупок в республике достиг 260,25 млрд рублей, а количество заключенных договоров составило 48 602. Благодаря конкурентным процедурам бюджет сэкономил 4,4 млрд рублей — это 1,85% от начальных цен. Лучше всего с экономией справились муниципалитеты, чей показатель достиг 4,77%.

Среди способов закупок по-прежнему доминируют электронные аукционы, на которые приходится 48,37% всего объема. Открытые конкурсы в электронной форме обеспечили еще 44,33%.

Председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов отметил, что конкурентные процедуры остаются основой системы госзакупок региона, гарантируя прозрачность, эффективность и поддержку местного бизнеса.

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