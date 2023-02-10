Объявили охоту на каждого: иностранные спецслужбы начали собирать информацию о россиянах-участниках СВО через почтовые сервисы

В ФСБ России заявили, что иностранные спецслужбы интересуются личностями российских военных в зоне СВО

Иностранные спецслужбы собирают максимально полные данные об участниках специальной военной операции, при этом они используют российские почтовые сервисы. Об этом сообщили в ФСБ РФ, пишет РИА Новости.

Первые такие факты начали фиксироваться с августа 2022 года. По электронной почте преступники рассылают в организации и учреждения фальшивые запросы от якобы имени органов госвласти об участниках спецоперации, мобилизованных, добровольцах, а также о беженцах с Украины, которые перебрались в Россию.

В ФСБ призвали бдительнее проверять подобные обращения через официальные порталы ведомств и дожидаться официального подтверждения от представителей госорганов.

Ранее мы сообщали, что разведка Пентагона пришла в ужас, получив данные о новом наступлении ВС РФ - "Сотни танков и 300 тысяч настырных русских".

