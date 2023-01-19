Новости мира
· Служба новостей

NYT: в США признали, что Киеву нужно дополнительное оружие, чтобы нанести сокрушительный удар по Крыму

NYT: в США признали, что Киеву нужно дополнительное оружие, чтобы нанести сокрушительный удар по Крыму

Фото: infosmi.net

В администрации американского лидера Джо Байдена признали, что Украине нужно дополнительное вооружение, чтобы нанести удар по Крыму. Об этом сообщили аналитики News York Times со ссылкой на источники в Белом Доме.

"После месяцев обсуждений с украинскими властями администрация Байдена, наконец, начинает признавать, что Киеву могу потребоваться силы для удара по российской территории, даже если этот шаг повысит риски эскалации", - говорится в публикации.

До последнего времени власти США не хотели поставлять дальнобойное оружие Украине, но сейчас мнения на фоне успехов ВС РФ у американский властей начали меняться.

"Администрация Байдена стала считать, что если украинская армия покажет России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой, то это усилит позицию Киева в будущих переговорах", - пишет газета.

Источники информируют, что сейчас Белый дом приступил к обсуждению "самого дерзкого плана" - как помочь Украине атаковать полуостров. В качестве возможных средств для наступления США рассматривают ряд видов оружия, включая РЗСО HIMARS и БМП Bradley, но воздерживаются от поставки ракетных систем дальнего радиуса действия, отмечает РИА Новости.

"Американские власти говорят, что они не знают, как Путин отреагирует, если Украина атакует Крым с использованием американского оружия", - резюмирует издание.

Ранее мы сообщали, что бригада укровоинов, которая с пафосом входила в оставленный РФ Херсон, почти полностью уничтожена в Соледаре.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

"Кого ему потом защищать? Страну, которая его сажает непонятно за что?": в Татарстане мать мобилизованного доказывает, что он - не дезертир

Новости Казани

день назад

"Нырял с ангиной, а через несколько дней, как огурец": как и где жители Казани смогут искупаться на Крещение

Новости Казани

день назад

"Застукали в странной позе": фигуристка Алина Загитова на фото из гримерки в Казани удивила поклонников (фото)

Новости Казани

день назад

Глава Агрызского района Татарстана Азат Валеев попросился в отставку

Редакция помогает

2 дня назад

Депрессия - не болезнь ленивых: как на самом деле спасают казанцев

Профи - учитель немецкого москва

Новости Казани

20 часов назад

Предприниматель из Татарстана Рашид Таймасов объявлен в международный розыск

Новости России

день назад

Родина зовет опять: неслуживших россиян старше 30 лет планируют отправлять на военные сборы - куда и зачем?

Новости Казани

день назад

Жители Казани снова поставили перед президентом РТ Миннихановым вопрос о переводе времени
Новости Казани
57 минут назад

"Нет и не будет": из аптек Казани пропали популярные медикаменты для детей и антибиотики

"Нет и не будет": из аптек Казани пропали популярные медикаменты для детей и антибиотики

Новости России

22 минуты назад

Киллер приехал к магазину на авто с "липовыми" номерами и застрелил вышедшего из торговой точки 32-летнего мужчину

Новости мира

32 минуты назад

NYT: в США признали, что Киеву нужно дополнительное оружие, чтобы нанести сокрушительный удар по Крыму

Новости мира

3 часа назад

Преступники угнали самолет, но разбились, забыв открыть подачу топлива

Новости России

3 часа назад

Представитель МИД РФ Захарова ответила Шольцу на заявление о поражении России и назвала его "врожденным уродом"
"Твари бездушные": в Татарстане две собаки выгуливают друг друга, пристегнутые одним поводком, хозяина нет

Новости России

3 часа назад

16-летний подросток умер от редчайшей формы бессонницы

Новости России

10 часов назад

Российский военный рассказал об изощренных пытках, которые придумывают ВСУ для русских пленных: "Прямую кишку достали наружу"

Автоновости Казани и Мира

11 часов назад

Даже трезвых водителей начнут лишать прав на 1,5 года с 20 января: ГИБДД сделает это в двух случаях
Фрикаделек нет, игрушки акулы тоже, а вот мебель найдется: казанцам показали, кто заменит излюбленную Икею