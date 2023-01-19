NYT: в США признали, что Киеву нужно дополнительное оружие, чтобы нанести сокрушительный удар по Крыму

В администрации американского лидера Джо Байдена признали, что Украине нужно дополнительное вооружение, чтобы нанести удар по Крыму. Об этом сообщили аналитики News York Times со ссылкой на источники в Белом Доме.

"После месяцев обсуждений с украинскими властями администрация Байдена, наконец, начинает признавать, что Киеву могу потребоваться силы для удара по российской территории, даже если этот шаг повысит риски эскалации", - говорится в публикации.

До последнего времени власти США не хотели поставлять дальнобойное оружие Украине, но сейчас мнения на фоне успехов ВС РФ у американский властей начали меняться.

"Администрация Байдена стала считать, что если украинская армия покажет России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой, то это усилит позицию Киева в будущих переговорах", - пишет газета.

Источники информируют, что сейчас Белый дом приступил к обсуждению "самого дерзкого плана" - как помочь Украине атаковать полуостров. В качестве возможных средств для наступления США рассматривают ряд видов оружия, включая РЗСО HIMARS и БМП Bradley, но воздерживаются от поставки ракетных систем дальнего радиуса действия, отмечает РИА Новости.

"Американские власти говорят, что они не знают, как Путин отреагирует, если Украина атакует Крым с использованием американского оружия", - резюмирует издание.

Ранее мы сообщали, что бригада укровоинов, которая с пафосом входила в оставленный РФ Херсон, почти полностью уничтожена в Соледаре.

