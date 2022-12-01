Началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России из-за СВО на Украине

Во Франции началась работа с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий РФ на Украине, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Франции.

"Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами", - заявил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Франция также поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.

Еще в октябре глава французского МИД Катрин Колонна говорила, что Париж не намерен поддерживать идею создания спецтрибунала для РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.